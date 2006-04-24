Посевная должна быть завершена в максимально короткие сроки

Массовый сев зерновых в республике будет завершен не позднее 1 мая. В Брестской и Гомельской областях работы должны быть закончены 25-27 апреля, в Гродненской и Минской - к 28 апреля -1 мая, в Могилевской - к 3 мая, в Витебской - к 5 мая. К настоящему времени яровые зерновые посеяны на 52% запланированных площадей. Несмотря на то, что в нынешнем году оптимальные сроки сева зерновых смещены из-за поздней весны, хозяйства республики принимают все меры для того, чтобы провести посевную за максимально короткое время. В нынешнем году планируется получить урожай зерна не менее 8 млн.тонн. Для достижения этой цели хозяйства используют только высококачественные семена.