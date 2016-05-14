Порядочность, компетенция и география: Михаил Мясникович о том, почему Беларусью интересуются крупнейшие державы – в эксклюзивном интервью для «Картины мира»

Глава Совета Республики Михаил Мясникович с десантом парламентариев и бизнесменов совершил удачный рейд в Индийские края: почти со всеми высокопоставленными лицами этой огромной страны встретился Михаил Владимирович и открыл сервисный центр БелАЗ. И чтобы объединить события недели и многие другие события, чтобы было понятно, почему Беларусь является центром притяжения для многих стран мира, очень кстати – небольшой фрагмент интервью в столице Индии Нью-Дели, откуда мы буквально несколько часов назад вернулись.

В Индию приехала делегация, которую вы возглавляете, с Китаем эффективные отношения, я уже о России не говорю. То есть крупнейшие державы мира интересуются, казалось бы, маленькой Беларусью, которая меньше многих индийских штатов. Почему?

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Во-первых, в нашей порядочности в отношениях. И, во-вторых, или можно даже на первое место поставить, это, безусловно, то, что мы являемся носителями новых знаний. Наш интеллектуальный профессиональный уровень очень высок. И в этом плане люди видят, что мы можем созидать, что мы можем генерировать абсолютно новые вещи. Например, мы сейчас уже даже по развитию информационных технологий обошли Индию, которая считалась уже многие десятилетия одной из ведущих стран в этом направлении. И третий пункт – что мы находимся в Европе. Для Индии европейская страна уже априори в какой-то степени – стремление войти в Европу. Пусть мы молодая европейская, пусть восточно-европейская страна, но это Европа, которая является колыбелью развития многих интересных инновационных направлений. И мне представляется, что эти три названные мною порядочности, последовательности в реализации, компетенция и география нашего расположения – это далеко не полный перечень действительно наших преимуществ, которые способствуют успешному развитию.

Будем считать, что это три кита.

Михаил Мясникович:

Три кита. Поэтому будем и экономический пояс «Великого Шелкового пути». Мы заинтересованы, чтобы проходил именно через нас, севером заходил в Европу, а не через Турцию, в другие страны. Поэтому работы очень много, но эта работа интересная, действительно она является таким стратегическим направлением развития. Как болты делать, гайки, как их соединять, как двигатель ремонтировать, есть кому. У нас прекрасные инженеры. Поэтому Министерства, Правительство, Совет Республики, Парламент наш целый должен заниматься для того, чтобы продвигать интересы и по дальней дуге, и закрепляться на старых рынках.