Помощник Президента: Глава государства поручил взять предприятия под контроль

Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля возьмет под жесткий надзор выполнение поручений главы государства по реализации складских запасов.

Как сообщил сегодня помощник Президента Сергей Ткачев, докладывать Александру Лукашенко будут еженедельно. В частности, о действиях конкретных предприятий по разгрузке складов, о работе руководителей, о проблемах, и о том, как они решаются.

– Глава государства поручил Администрации взять под контроль ключевые точки: валообразующие предприятия, которые определяют развитие экономики, перерабатывающие предприятия, пищевой промышленности, которые определяют развитие регионов, – сказал Сергей ТКАЧЁВ. – Задача состоит не в том, чтобы найти каких-то жучков, или кто-то думает, что что-то спрячет. Ведь не обязательно ходить по складу и считать запасы. Если у тебя дебиторка растёт, значит что-то у тебя с реализацией, – добавил он.