Помощь в восстановлении жилья в российских регионах окажут белорусские строители

Они собираются возвести сотню жилых домов. Строить будут по типовым проектам, которые уже опробовали в Беларуси. Поэтому все работы обещают завершить до первых холодов.

Более десяти дней пылают в России пожары. Огненная стихия уничтожила ряд населенных пунктов. Без крыши над головой остались тысячи человек. Люди кто как может спасают собственные дома, но стихия безжалостно сжигает все на своем пути.

Сейчас стоит задача в максимально короткие сроки обеспечить пострадавших жильем. Протянуть руку помощи готовы и белорусские строители. Максимально содействовать возведению необходимого количества домов под ключ. Так, в самое ближайшее время белорусские специалисты приступят к строительству 100 домов.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

– Это предложение белорусской стороны российской. Мы можем оказать им помощь и в тушении пожаров, и в ликвидации последствий, в частности, строительство домов. Мы готовы построить даже не 100 домов, а гораздо больше.

За плечами Ивана Самусенко несколько сотен домов на селе. Институт, в котором он работает, тоже готов поделиться опытом возведения жилья в кротчайшие сроки.

Иван Самусенко, председатель проектно-изыскательского производственного кооператива «Минсксельстройпроект»:

– Бесспорно, мы готовы, у нас есть опыт работы в авральных условиях. Еще со времен Чернобыля, мы работали день и ночь, работали быстро, работали с листа, т.е. сделали генплан, фундамент и начинаем строить.

Одно- и двухэтажные дома по типовому проекту уже отработаны в Беларуси. Все это можно построить в оптимальные сроки и до отопительного сезона ввести в эксплуатацию. Дом строится быстро, а главное с учетом комфортного проживания. Свои предложения белорусские специалисты отослали в пострадавшие от пожаров районы России. Строительные бригады готовы приступить к работе в любую минуту.

Анастасия Корниенко, Юлия Романович, Андрей Сержантов, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.