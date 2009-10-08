Помощь ЕС станет основной статьей дохода Литвы

Согласно прогнозу Министерства финансов Литвы финансовая помощь ЕС составит 30,8 процента от всех доходов бюджета страны в 2009 году. Как ожидается, ее доля в 2010 году увеличится еще на несколько процентных пунктов.
В общей сложности доходы литовского бюджета в 2009 году ожидаются на уровне 20,8 миллиарда литов (8,76 миллиарда долларов), пишет newsru.com. Из указанной суммы 6,4 миллиарда литов придется на помощь Евросоюза, что на 150 миллионов литов больше запланированных поступлений в бюджет от сбора налога на добавленную стоимость (НДС). Ранее самой крупной доходной статьей литовского бюджета был НДС.