Помощь ЕС станет основной статьей дохода Литвы

Антикризисная помощь Евросоюза станет крупнейшей статьей дохода государственного бюджета Литвы за всю историю страны.

Согласно прогнозу Министерства финансов Литвы финансовая помощь ЕС составит 30,8 процента от всех доходов бюджета страны в 2009 году. Как ожидается, ее доля в 2010 году увеличится еще на несколько процентных пунктов.