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Помочь разобраться в тонкостях либерализации белорусской экономики сегодня решили преподаватели экономического вуза

06 февраля 2009 19:26
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Заниятия теоретические, а заодно и практические провели прямо на территории Центрально рынка Гомеля.

Либерализация экономики затронула все уровни белорусского бизнеса. С одной стороны работать стало проще, с другой – уследить за всеми нововведениями, да ещё успеть при этом заработать, задача не из простых. Информационная работа сегодня кипит. Чуть ли не еженедельно на Центральном рынке Гомеля тонкости нововведений объясняют  работники налоговых инспекций и  экономических служб. А теперь и учёные. Мифы рождённые незнанием сегодня развенчивал профессор экономических наук.

Общение показало: те, кто интересуется новшествами, извлекают из них выгоду. Правда, таких на рынке пока единицы. Так, указ о льготном налогооблажении, подписанный почти 2 года назад, многие открывают для себя только сейчас. Те же, кто обратился за консультацией довольны.

На пути модернизации национальной экономики уже сделаны первые уверенные шаги. Главное теперь научить отечественный бизнес работать по-новому.

 

# Экономика

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