Поменять лицо с физического на юридическое

Только до 10 ноября предприниматели смогут в упрощенном порядке перерегистрироваться из ИП в ЧУП.

В республике сегодня более 200 тысяч так называемых "челночников" и всего 169 изъявили желание называться частным унитарным предприятием.

Тише едешь, дальше не будешь. В случае перехода индивидуального предпринимателя во владельца унитарного предприятия народная мудрость не работает. В республике сегодня 200 тысяч ИП, из них 169-новоиспеченных ЧУПов - это как капля в море. Предприниматели, похоже, в разрез с законами рынка, в ожидании. Однако лучших времен ждать не стоит, как говорят чиновники, они уже наступили.

Государство предложило почти рекламную акцию - до 10 ноября сделать переход на беспрецедентных, льготных условиях. Сейчас прорабатывается вопросы так называемого обезболивания или безболезненной трансформации ИП в ЧУП.

Есть объективные и субъективные причины неактивного поведения предпринимателей. Некоторые ИП попросту не хотят расставаться с серыми схемами работы. Чиновники заявляют - мы не выживаем ИП. Государство заинтересовано в цивилизованных формах развития бизнеса.

Если ИП не проходит необходимые процедуры по преобразованию их в ЧУП до 10 ноября, менять лицо с физического на юридическое придется уже не по упрощенной схеме, а в общем порядке. А вот ИП с нового года не исчезнет, а станет семейным бизнесом, с привлечением исключительно близких родственников.

