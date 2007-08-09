Поля Шкловского района практически убраны

Не столько отчетные показатели, сколько реальный результат.

Пока страна следит за ходом уборочной в цифрах, аграрии на полях продолжают собирать зернышко к зернышку. Начало августа, а поля Шкловского района, лидера могилевской области практически убраны.

Откуда силы и задор у тех, кто в поле расскажет Владислав Грибанов.

Установившуюся теплую и солнечную погоду во всю используют белорусские аргарии. Даже на полях северных регионов республики сейчас во всех отношениях жарко. Хлеборобы не упускают и минутки уборочной кампании. Цена стараний оправдана. Возможно, впервые за последние годы жатва здесь закончится не в начале сентяря а в середине августа.

Шкловские аграрии и по прошлым годам в тройке лидеров уборочной были. А в эту страду успех и вовсе ошеломительный. 44 центнера с гектара, 80% площадей уже убрано, да при этом уборка практически без потерь проходит.

В районе даже первый "двухтысячник" появился. Комбайнер хозяйства "Амкодор-Шклов" Василий Демьянов свою вторую тысячу тонн зерна собрал еще в начале недели. За три дня ещё триста тонн в копилку хозяйства положил. Успех воспринял спокойно - на такой машине, да при такой погоде намолачивать меньше - грех.

Урожайность в хозяйстве, кстати, тоже внушительная. К концу уборочной

планируют выйти на 60 центнеров с гектара. Секрет прост - соблюдение посевной технологии. Главное теперь людей мобилизовать. Но с этим проблем не будет, гарантирует руководство.

Закончить уборочную в Шкловском районе планируют до 15 августа. А если позволит погода - и раньше управятся. Надо ведь еще и приусадебными участками заниматься.