Поля пустыми не оставят

С каждым днем посевная в Беларуси набирает темпы. В Брестской и Гомельской областях уже посеяно свыше 70% зерновых.

На текущей неделе южные регионы планируют завершить сев, если этому будут способствовать погодные условия.

В Минской области засеяно уже около 23 запланированных площадей, в Могилевской - почти половина, в Гродненской - около 40%, в Витебской - более 30%. Самые высокие темпы сева зафиксированы в хозяйствах Гродненской и Могилевской областей.

Несмотря на раннюю весну, торопиться с посадкой картофеля сельхозорганизациям страны не следует. Оптимальные для этого сроки наступают лишь после 11- апреля. Специалисты опасаются возможного похолодания и осадков в виде снега. Владельцы же садоводческих участков могут высаживать картофель и сейчас. Однако при понижении температуры плантации необходимо обязательно укрыть пленкой. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, валовой сбор картофеля в текущем году должен составить чуть менее 9 млн.тонн, в сельскохозяйственных организациях - свыше 1 миллиона.