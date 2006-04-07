Поля придется пересевать

Из-за холодной зимы в Беларуси погибло около 30% зерновых культур и половина озимого рапса.Пересеваться культуры будут почти на трёхстах тысячах гектарах озимых. Семян на пересев заготовлено достаточно. К примеру, на Витебщине погиб почти весь озимый рапс, треть озимой ржи и половина озимой пшеницы и тритикале. Аналогичная ситуация с озимым рапсом сложилась и в Могилевской области. Однако, хозяйства северного региона Беларуси уже практически готовы к посевной. Говорят, проблем с обеспечением семенами нет.