Получить лицензию для риэлтерского агентства стало проще

В налоговых начали принимать электронные декларации

С 1 апреля использовать электронное декларирование смогут все желающие, в том числе юрлица, физлица, ИП, которые хотят воспользоваться электронным способом подачи деклараций. До этого система электронного декларирования для юридических и физических лиц в республике находилась в опытной эксплуатации. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.