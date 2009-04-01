Получить лицензию для риэлтерского агентства стало проще

В начале 2009-го в Беларуси изменился порядок сдачи аттестации на право легально совершать операции с недвижимостью. Сегодня лицензии есть более чем у сотни риэлторских компаний. Бизнес-ряды уже в этом году пополнили сразу шесть агентств. Причем, репутацию буквально каждого сотрудника можно проверить в специальном реестре. В списке – информация о местах работы, штрафах и образовании агента. Кстати, такая же прозрачность и при оплате самих сделок.
- Не существует системы, когда директор определял тарифы в своем агентстве и согласно этих тарифов определял стоимость услуг его работников, – рассказала телеканалу СТВ начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь Галина Гришковец. - Сегодня существует единая система общереспубликанская, утвержденные тарифы и единый подход к оплате. Это дает защищенность правовую для гражданина, а с другой стороны влечет соответствующие поступления в бюджет.