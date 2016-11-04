Получить электроэнергию и сохранить лес: в Минской области возводят ЛЭП для БелАЭС

Новости Беларуси. Высотой с 20-этажный дом. Линии, по которым будут передавать электричество от Белорусской атомной станции, начали возводить в Минской области. Опоры необычайной высоты – эксклюзивная отечественная разработка. Такой проект выбран неслучайно. Он обеспечит бесперебойную подачу тока и сбережет леса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Получить электроэнергию и сохранить лес. Первая в Беларуси линия электропередач, высота опор которой почти семьдесят метров, соединит Островец и Молодечно. И уже в 2018 году энергосистема Беларуси получит первую электроэнергию с АЭС именно по этим участкам.

Алексей Дюк, главный инженер ОАО «Западэлектросеть строй»:

Данная линия была построена на нетиповых повышенных опорах. Применение данного технического решения позволяет резко сократить площадь вырубаемой просеки, что скажется на экологической обстановке в республике.

Сохранить лес и уменьшить ширину просеки в три раза стало возможно: металлические опоры возводятся гораздо выше деревьев. Саму конструкцию, аналогов которой до этого времени не было в нашей стране, разработали отечественные специалисты.

Первая линия состоит из шестидесяти четырех опор. Чтобы собрать и установить одну, необходимо два дня. А до этого фундамент проверяют на прочность еще три недели. Здесь нет второстепенных деталей – каждый винтик – весомый аргумент.

Такие опоры установлены и в Китае, и в Индонезии и у них есть свои преимущества. По расчетам специалистов, это металлические конструкции могут обеспечить передачу около тысячи мегаватт энергии.