Польский бизнесмен Дариуш Томчак: Налогообложение в Беларуси лучше, чем в Польше

В Польше все больше опасения вызывает экономическая ситуация. Более двух миллионов поляков, по официальным данным, являются безработными.

В опубликованном сегодня отчете подчеркивается, что только за последний месяц безработица выросла почти на целый процент и достигла наивысшего показателя за последние два года – 12,7%. В некоторых воеводствах без работы остались 20% поляков – то есть каждый пятый. Тем временем, многие польские бизнесмены нашли выгодное вложение своих капиталов восточнее границ Польши. В Беларуси сегодня успешно работает более 320 предприятий с польским капиталом, в том числе 200 совместных.

15 лет назад Дариуш Томчак приехал из польского Радома в белорусский Брест, чтобы открыть свой бизнес. Когда-то в Польше учитель физкультуры – ныне в Беларуси большой босс известной хлебопекарни. Каждую неделю на выходные Дариуш ездит в Польшу – там у него семья. И каждый раз, читая польские газеты, удивляется. И не только количеству информации о Беларуси, но и ее качеству.

Дариуш Томчак, польский бизнесмен:

– Очень мало знают про Беларусь. На самом деле источников информации очень мало. То, что польские и западные СМИ, говорят о Беларуси, не всегда сходится с тем, что есть на самом деле. Я лично сам защищаю все.

Часто бывает в Польше и Виктор Малышевич. Этнический поляк, гражданин Беларуси не только учит сына в варшавском университете, но и стоит у руля крупнейшего мебельного предприятия СЭЗ «Гродноинвест».

Виктор Малышевич, директор мебельной фабрики, резидента СЭЗ «Гродноинвест»:

– Организовать в Беларуси фирму – это была инициатива польской стороны. Поэтому, здесь у нас присутствует большая доля польского капитала. Мы с ними до сих пор сотрудничаем, проблем с поляками нет.

Либерализация экономики, начатая в прошлом году в Беларуси помогла иностранным инвесторам легче пережить кризисные времена и с уверенностью смотреть в будущее.

Виктор Малышевич:

– Мы столкнулись с тем, что нам надо было открыть несколько своих унитарных предприятий, настроились на длительный процесс, который был раньше. Но оказалось, это делается в течении нескольких дней, по предоставлению документов. Это, я считаю, огромный плюс для западных инвесторов.

Дариуш Томчак:

– Стабилизация. Сегодня у нас никаких проблем нет. Налогообложение хорошее, лучше, чем в Польше. Чему трудно поверить, учитывая все изменения в налогообложении. К примеру, подоходный налог – 12%, в Польше – 18%. НДС ниже в Беларуси. Сняли все налоги с оборота. Будем, надеяться, что все идет к лучшему.

Для приготовления настоящей выпечки нужна сила, говорит Дариуш Томчак. Только тогда хлеб будет пышным и вкусным. Потому на предприятии выпечкой хлеба занимаются исключительно мужчины. В политике игра мускулами не уместна, если политику делают мужчины. Люди дела разговорами не занимаются, поэтому с опасением смотрят на тех, кто занимается разговорами, и мешает их делу.

Виктор Малышевич:

– Политика должна помогать экономике в плане законодательства. А вмешиваться – это абсолютно неправильный подход. Что касается поляков на Беларуси, то я сам поляк и не чувствую никаких притеснений и мое ближайшее окружение в том числе, потому что мы общаемся и знаем.



Проекты в сфере инвестиций и энергетики. Строительство в Гродненской области двух угольных электростанций станций, экспорт электроэнергии, строительство второй нитки газопровода «Ямал-Европа». Участие в приватизации предприятий. Это все тоже о белорусско-польской экономике, только уже в крупных государственных масштабах с обоюдной заинтересованностью. Пока на эту экономическую заинтересованность не стала влиять политика отдельных польских элит.

Ирина Юзвак, Анастасия Корниенко и Юрий Карнелович, телекомпания СТВ.