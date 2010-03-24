Польские бизнесмены готовы инвестировать в белорусскую экономику

24 марта в Торгово-промышленной палате обсуждался вопрос расширения делового сотрудничества.

Сфера интересов польских инвесторов затрагивает многие отрасли промышленности, от энергетики до производства стройматериалов. Одно из наиболее перспективных направлений - проект по переработке и хранению продуктов.

Юзеф Важибок, директор мясоперерабатывающего предприятия (Польша):

– Я думаю приехать в Беларусь еще несколько раз. Для того, чтобы лучше познакомиться с законодательством вашей страны, с теми санитарными требованиями, которые вы предъявляете к производителям мяса. После этого можно будет говорить об инвестициях в Беларусь.

Марек Новара, председатель правления строительной фирмы (Польша):

– Мы приехали в Беларусь в поисках партнера, наша фирма занимается строительством важных публичных объектов: больниц, школ, спортивных учреждений. Мы могли бы вести строительство, как на территории Польши, так и на территории Беларуси. Некоторые проекты мы готовы проинвестировать, я вижу в этом большой шанс.