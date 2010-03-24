Прямой эфир

Польские бизнесмены готовы инвестировать в белорусскую экономику

24 марта 2010 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
24 марта в Торгово-промышленной палате обсуждался вопрос расширения делового сотрудничества.

Сфера интересов польских инвесторов затрагивает многие отрасли промышленности, от энергетики до производства стройматериалов. Одно из наиболее перспективных направлений - проект по переработке и хранению продуктов.

Юзеф Важибок, директор мясоперерабатывающего предприятия (Польша):
– Я думаю приехать в Беларусь еще несколько раз. Для того, чтобы лучше познакомиться с законодательством вашей страны, с теми санитарными требованиями, которые вы предъявляете к производителям мяса. После этого можно будет говорить об инвестициях в Беларусь.

Марек Новара, председатель правления строительной фирмы (Польша):
– Мы приехали в Беларусь в поисках партнера, наша фирма занимается строительством важных публичных объектов: больниц, школ, спортивных учреждений. Мы могли бы вести строительство, как на территории Польши, так и на территории Беларуси. Некоторые проекты мы готовы проинвестировать, я вижу в этом большой шанс.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 марта 2010 20:40

Украина заинтересована в поставках Венесуэльской нефти в Беларусь

24 марта 2010 18:45

Fiat сократит модельный ряд и уволит 5000 человек

24 марта 2010 15:08

Белорусские предприятия получат крупный кредит в ближайшие месяцы