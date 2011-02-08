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Польские бизнесмены готовы финансировать возведение в Минске второго корпуса гостиницы «Виктория»

08 февраля 2011 11:35
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На эти цели польский банк национального хозяйства уже выделил кредит в размере 45 миллионов евро.

Строительство 21-этажного здания начнется в апреле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас польские бизнесмены налаживают контакты и отмечают изменения в инвестиционном климате.

Мариуш Чабровски, директор экспортного подразделения строительной компании (Польша):
Даже сравнивая с российским рынком, здесь гораздо лучше. Мы здесь открывали представительство. Что касается МИДа, то обслуживание очень хорошее, пошли в налоговую – там очень хорошие подходы. Все удобно, мы не ожидали такого климата.
Бизнес идет бизнесом. Он должен способствовать политическому сотрудничеству. Мы показываем, что поляки и белорусы могут хорошо сотрудничать. В этом мы является примером для политиков.

# Экономика

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