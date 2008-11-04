Польская корпорация страхования экспортных кредитов и "Белэксимгарант" подписали меморандум о взаимопонимании

Беларусь и Польша на пути укрепления добрососедства. Особые дружественные связи страны поддерживают на протяжение многих лет. А в последнее время курс взят на развитие экономического сотрудничества. Над его укреплением активно работает польско-белорусская торгово-промышленная палата. Кроме того, при посольстве Польши в Беларуси работает отдел содействия торговле и инвестициям. В итоге — до 3 миллионов долларов вырос объем взаимного товарооборота. А сегодня стороны подписали соглашения по вопросам поставки пищевой продукции Беларуси в Польшу.



Для участия в экономическом форуме "Добрососедство" в Минск прибыли представители около ста польских фирм. Они отмечают заметные потепления в инвестиционном климате Беларуси и планируют создавать здесь новые производства. Основные вложения пойдут в строительство и энергетику Беларуси. Росту производства и расширению экспорта будет способствовать еще один подписанный сегодня документ. Это меморандум о взаимопонимании между польской корпорацией страхования экспортных кредитов и отечественным предприятием экспортно-импортного страхования.



В этом году Беларусь и Польша возобновили работу межправительственных комиссий не только по экономическому, но и по трансграничному сотрудничеству. До 20 евро сокращена стоимость национальных виз в страну-соседку. Работа над упрощением визового режима будет продолжена.



Завтра участники экономического форума обсудят новые темы. В поле зрения деловых кругов двух стран будет туризм, транспорт и логистики, сертификация и сельское хозяйство.