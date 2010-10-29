Польская компания выступит инвестором в строительстве второго корпуса гостиницы «Виктория» в Минске

29 октября в Минске подписали двустороннее соглашение по строительству четырехзвездочного отеля. Проект оценивается более чем в 40 миллионов евро.

Начать строительство 21-этажного здания планируют в апреле следующего года. Кроме номеров, гостей ожидает зал на 300 посадочных мест, плавательный бассейн длиной в 35 метров и паркинг на 340 автомобилей. Открыть отель планируют к Чемпионату мира по хоккею, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ян Миколушко, президент компании Unibep SA (Польша):

С белорусами мы много лет работаем. Здесь нормальная экономика, нормальное развитие. Мы хотим работать с белорусскими предприятиями.

Борис Крицкий, директор КУП «бизнес-центр «Столица»:

Участвовали китайские компании, польские, литовские, российские и ряд других компаний. Из всех участников эта компания победила в честной и абсолютно конкурентной борьбе. Она выполнила все условия, которые мы поставили.