Прямой эфир

Польская компания выступит инвестором в строительстве второго корпуса гостиницы «Виктория» в Минске

29 октября 2010 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
29 октября в Минске подписали двустороннее соглашение по строительству четырехзвездочного отеля. Проект оценивается более чем в 40 миллионов евро.

Начать строительство 21-этажного здания планируют в апреле следующего года. Кроме номеров, гостей  ожидает зал на 300 посадочных мест, плавательный бассейн длиной в 35 метров и паркинг на 340 автомобилей. Открыть отель планируют к Чемпионату мира по хоккею, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ян Миколушко, президент компании Unibep SA (Польша):
С белорусами мы много лет работаем. Здесь нормальная экономика, нормальное развитие. Мы хотим работать с белорусскими предприятиями.

Борис Крицкий, директор КУП «бизнес-центр «Столица»:
Участвовали китайские компании, польские, литовские, российские и ряд других компаний. Из всех участников эта компания победила в честной и абсолютно конкурентной борьбе. Она выполнила все условия, которые мы поставили.

# Экономика # Гостиницы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2010 12:40

Документы по формированию Единого экономического пространства страны Таможенного союза планируют принять 19 ноября

28 октября 2010 15:41

В Солигорске за право на строительство аптеки заплатили более 100 тысяч долларов США

27 октября 2010 18:41

Беларусь поднялась на три десятка позиций в мировом рейтинге процветающих стран