Польша: У нас была похожая ситуация, когда Россия ограничила ввоз нашего мяса

Продвижению белорусских товаров на европейский рынок готова оказать Польша.

Об этом сегодня высказались польские бизнесмены. Они приехали в Гродненскую область, чтобы ознакомиться с работой белорусских предприятий. Западных гостей интересуют возможности расширения экономических связей и создания совместных производств.

Комментируя проблемы с поставками белорусского молока в Россию, они сказали, что ситуация уж слишком похожа на запрет поставок польского мяса в Россию. По словам бизнесменов оказывать экономическое давление для решения политических проблем входит у российских чиновников в привычку.

У нас была похожая ситуация, когда Россия ограничила ввоз нашего мяса. Нам пришлось отправлять его на переработку. Мы стали производить консервы, кстати, высокого качества. Мы стали искать новые рынки сбыта. Правда, столкнулись с большими проблемами в стоимости нашей продукции. Цену на мясо мы ведь согласовывали с Россией на несколько месяцев вперёд. На других рынках цены уже были ниже. Мы несли огромные убытки, пришлось снижать себестоимость. Но высокое качество мяса всё-таки позволило нам завоевать Европейский рынок. ЕС нам помог. В вашем случае тоже нужно искать новые рынки сбыта. И Польша готова подставить плечо. Ваши продукты очень высокого качества. Нужно сегодня сесть за стол переговоров и вместе мы решим эти проблемы, - говорит Лех Пилецки, председатель правления Подлясского Клуба Бизнеса (Польша)

У нас такая же проблема. Свою продукцию (сельхозмашины) мы поставляли в Россию. Но в прошлом году спрос резко упал почти в 10 раз. Потому что российские банки перестали давать своим сельхозпредприятиям кредиты на нашу продукцию. Это чистой воды протекционизм. У вас сегодня такая же ситуация. Это нехорошо, когда нет свободного рынка, а устраиваются искусственные преграды. В конкурентной борьбе выживает сильнейший. Если этого не будет, в России может произойти застой, - полагает Антоний Столярски, владелец фирмы по производству сельхозмашин (Польша).

В вашем случае с Россией нужно искать новые рынки сбыта. Это очень трудно, когда продукцию не знают. Мы готовы помочь вам и совместными усилиями открыть для вас не только польский рынок, но и всего Европейского Союза. Вместе мы можем пробиться и на восточные рынки Китая, Монголии. Качество товаров позволяет это сделать, - Александр Сосна, заместитель мэра Белостока (Польша)