Польша станет посредником Беларуси

Польша готова оказать содействие в продвижении белорусских товаров на Европейский рынок. Об этом заявили зарубежные бизнесмены, посетившие сегодня Гродненский регион.

Предприниматели познакомятся с работой отечественных предприятий в самых разных сферах экономики. Особый акцент — на расширение экономических связей и создание совместных производств. Промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство, это далеко не все сферы, где, по словам польских бизнесменов, у Беларуси хороший потенциал.

Итогом визита станет подписание конкретных контрактов.

– И Белосток и Гродно имеют большой экономический потенциал. Мы ближайшие соседи. У Польши есть возможность торговать с Европейским Союзом. Через нас этот огромный рынок будет доступен и для белорусских предприятий. Наш визит послужит установлению новых контактов как экономических, так и торговых. Мы хотим объединить наши потенциалы и создать совместные предприятия в самых разных сферах. Это пойдёт на пользу и Польше, и Беларуси, — заявляет Лех Пилецки, председатель правления Подлясского Клуба Бизнеса (Белосток).