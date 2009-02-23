Польша поддерживает идею строительства через Беларусь второй ветки газопровода "Ямал-Европа"

Более того, нефтегазовая, энергетическая и финансовая сферы определены в качестве главных приоритетов дальнейшего инвестиционного сотрудничества стран. Эта же тема — суть и содержание прошедших сегодня в Минске переговоров между правительствами Беларуси и Польши. Развитие белорусско-польских торгово-экономических отношений за последние 5 лет уже вывело Польшу в пятерку основных торговых партнеров Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил почти 3 миллиарда долларов. Кроме того, как заявил Вальдемар Павляк, Польша заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Беларусью в условиях мирового кризиса.



Сегодня Польша и Беларусь обсудили поставки дизельного топлива из Беларуси, вопросы транзита электроэнергии и строительство поляками угольной электростанции в Зельвенском районе Гродненской области. Другие проекты в нефтегазовой сфере и банковском секторе стороны договорились рассмотреть уже в ближайшее время. Сегодня же в Минске было подписано два соглашения о сотрудничестве и меморандум между Белорусской и Варшавской фондовыми биржами. В июне наша страна проведет в Варшаве Национальную выставку. Предполагается, что в ее рамках пройдет экономический саммит предпринимателей.