Польша намерена упразднить выравнивающий сбор c белорусских автоперевозчиков

К концу нынешнего года в Польше будет отменен выравнивающий сбор с белорусских автоперевозчиков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси. Эта ответная мера на решение Беларуси отменить сборы за проезд иностранных перевозчиков, въезжающих в Беларусь по разрешениям Европейской конференции министров транспорта.

Напомним, что упразднение сбора предусмотрено указом Президента Беларуси от 28 августа. В Минтрансе считают, что это положительно скажется на имидже Беларуси как транзитного государства и привлечет сюда новых европейских перевозчиков. Указом также более детально определены ставки сбора за проезд автомобилей иностранных государств без разрешения Европейской конференции министров транспорта. Теперь это зависит от времени их пребывания на территории республики.