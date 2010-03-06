Польша готова стать воротами для белорусского сельхозэкспорта в ЕС

В прошлом году товарооборот белорусского Минсельхозпрода с Польшей достиг почти 100 миллионов долларов. Мы поставляли сухое обезжиренное и цельное молоко, казеин, шкуры крупного рогатого скота.
Марек Савицкий, министр сельского хозяйства и развития села Польши:Структура собственности наших стран очень отличается. Мы еще со времен социализма построили частную структуру — малых частных хозяйств. Сейчас нам трудно конкурировать с большими фермами Литвы, Латвии и Беларуси. Поэтому для Польши очень важно сотрудничество с вами.