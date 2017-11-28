Положительная динамика в животноводстве по итогам года  будет сохранена

Новости Беларуси. Рубеж 5 тонн молока с одной коровы впервые преодолеют в этом году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В республике действует государственная программа развития аграрного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент построено и реконструировано свыше 500 птицеводческих объектов. К слову, с 2010 года объем производства мяса птицы увеличился почти в два раза. Планируется, что к 2020 году экспорт продукции животноводства составит 6,2 млдр долларов.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Практически во всех отраслях животноводства по итогам года у нас будет сохранена положительная динамика. Это касается и производства молока, и производства выращивания мяса и крупнорогатого скота, свиней и птицы. Этот год мы закрываем достаточно неплохо.
Ограничения Россельхознадзора на ввоз продукции с нескольких белорусских предприятий привели к снижению доли экспорта в Россию молока на 6% и мяса на 4%. Этот факт стал поводом поиска новых рынков сбыта. На данный момент отечественное мясо можно купить в 20 странах мира.