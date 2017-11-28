Положительная динамика в животноводстве по итогам года  будет сохранена

Новости Беларуси. Рубеж 5 тонн молока с одной коровы впервые преодолеют в этом году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В республике действует государственная программа развития аграрного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент построено и реконструировано свыше 500 птицеводческих объектов. К слову, с 2010 года объем производства мяса птицы увеличился почти в два раза. Планируется, что к 2020 году экспорт продукции животноводства составит 6,2 млдр долларов.