Полоцк назван самым лучшим белорусским городом для бизнеса

Об этом стало известно на ассамблее деловых кругов в Минске. Форум собрал более трех сотен предпринимателей из всех регионов страны. Здесь утвердили Национальную платформу бизнеса на текущий год.

Этот год в Беларуси начался под знаком предприимчивости. Тем, кто пришел на форум деловых кругов, этого качества не занимать. Более 300 бизнесменов из всех регионов страны активно взялись и за работу и за разработку национальной платформы бизнеса 2011. Это, что называется, свод предложений от частников государству. Как на их взгляд улучшить деловой климат.

По сути, Директива №4 и Национальная платформа бизнеса между собой тесно переплетаются. Так, 50 предложений из прошлогодней платформы учтены как раз в директиве. По плану, при такой поддержке зацепиться и удержаться в бизнес-среде будет проще.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Устранен повышающий коэффициент аренды, сокращено количество налогов, отменено ограничение по составу затрат при изготовлении изделий для предприятия — целый ряд болезненных вопросов ушел в историю.

Новые предложения найдут свое отражение в плане мероприятий Д4. Сам план — документ гибкий. Может дополняться до начала апреля. От бизнеса ждут не констатации проблем, а возможные решения.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

То, что мы сейчас вместе работали над планом мероприятий директивы — весь конструктив состоял в том, чтобы выработать такие предложения, которые реально через нормативные документы способствовали бы решению тех проблем, о которых говорит бизнес.

Поработать еще нужно над многими вопросам. Бизнес-сообщество предлагает обратить внимание на добросовестность конкуренции. Частникам по душе дальнейшее упрощение налогов и бухотчетности, переход на электронный документооборот. Например, уже намечены действия по льготированию налога на прибыль, улучшат регистрацию новых ИП. Но то, что дышать уже стало намного легче, предприниматели прочувствовали на себе.

Андрей Томашевич, директор предприятия по производству и сервису гидравлических систем:

Раньше много времени уходило на бухгалтерский учет, отчетность, составление лишних документов, стратегической отчетности. В отношении этих документов сделаны значительные подвижки. Они теперь значительно сокращены, и мы уже больше работаем над продуктом, на конечную нашу цель.

К слову, доходы бюджета ежегодно увеличиваются как раз за счет бизнеса. Казна Минска на 60% пополняется частниками. Сегодня назвали и лучший для бизнеса белорусский город. Им стал Полоцк. Такое звание уже присуждали Лиде, Молодечно, Могилеву и Кричеву, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».