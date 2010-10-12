Полмиллиарда китайских инвестиций пойдет на строительство завода белёной целлюлозы в Светлогорске

На Гомельщине сегодня работает бизнес Австрии, Германии, Франции, США, Нидерландов . В уникальный проект строительства завода белёной целлюлозы в Светлогорске хоть сегодня готовы вложить деньги китайские инвесторы. Этот полумиллиардный китайский проект уже сейчас называют одним из самых крупных за последние годы.

Вот это футуристическое здание ни что иное, как офисный центр свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Вот уже 12 лет именно сюда стекается капитал со всего мира. В Гомельскую область вкладывают немцы и русские, французы и чехи и даже голландцы.

Виктор Семёнович уже 15 лет бессменный директор совместного франко-белорусского предприятия. Водогрейные котлы, работающие на модной ныне биомассе, белорусские специалисты изготавливают по самым передовым европейским чертежам.

Виктор Проскушкин, генеральный директор совместного франко-белорусского предприятия:

Продукция востребована, заказов хватает. Экспорт сейчас серьёзный: Россия Франция думаю, не разочаровались, продолжают инвестировать.

Половина продукции уходит на экспорт. Вот и сейчас в цехах котлы для поляков и французов. А рядом - импортозамещающие для белорусской экономики.

Павел Протуро, технический директор совместного франко-белорусского предприятия:

Мы работаем с французской документацией, малейшие новшества по экологическим аспектам или экономическим, мы сразу же их получаем и внедряем у себя.

За 12 лет десятки успешно реализованных в Гомеле инвестиционных проектов не только принесли прибыль , но и показали всему миру: в Беларусь можно и нужно инвестировать.

Антонина Ежова, глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:

Активно работаем и по привлечению иностранных инвестиций, по регистрации предприятий. В этом году зарегистрировали пять новых, еще три — планируем.

Всего за прошлый год на Гомельщину привлечено более миллиарда

иностранных инвестиций. В регионе работает бизнес Австрии, Германии,

Франции, США, Нидерландов — всего трех десятков государств. Сейчас в стадии согласования два крупнейших для региона проекта.

В строительство уникального завода белёной целлюлозы в Светлогорске более полумиллиарда долларов готовы вложить китайские инвесторы. В два раза дороже обойдется новое листопрокатное производство на базе металлургического завода. На этот проект претендуют сразу два инвестора - россияне и итальянцы.

Болеслав Пирштук, заместитель Председателя Гомельского

областного исполнительного комитета:

В последнее время отдается предпочтение итальянской

стороне. Проведены переговоры, тендеры, вскрыты конверты. Это будет крупнейший завод я думаю не только в Гомеле, но и во всей республике.

А в скором будущем на Гомельщине может появится и собственное производство малых и лёгких самолётов. Проект стоимостью в 5 миллионов долларов в регионе уже готовы предложить инвесторам на ближайшем форуме в Германии.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Алексей Мартинёнок. Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.