Полмиллиарда китайских инвестиций пойдет на строительство завода белёной целлюлозы в Светлогорске

Вот это футуристическое здание ни что иное, как офисный центр свободной экономической зоны «Гомель-Ратон». Вот уже 12 лет именно сюда стекается капитал со всего мира. В Гомельскую область вкладывают немцы и русские, французы и чехи и даже голландцы.
Виктор Семёнович уже 15 лет бессменный директор совместного франко-белорусского предприятия. Водогрейные котлы, работающие на модной ныне биомассе, белорусские специалисты изготавливают по самым передовым европейским чертежам.
Виктор Проскушкин, генеральный директор совместного франко-белорусского предприятия:
Продукция востребована, заказов хватает. Экспорт сейчас серьёзный: Россия Франция думаю, не разочаровались, продолжают инвестировать.
Половина продукции уходит на экспорт. Вот и сейчас в цехах котлы для поляков и французов. А рядом - импортозамещающие для белорусской экономики.
Павел Протуро, технический директор совместного франко-белорусского предприятия:
Мы работаем с французской документацией, малейшие новшества по экологическим аспектам или экономическим, мы сразу же их получаем и внедряем у себя.
За 12 лет десятки успешно реализованных в Гомеле инвестиционных проектов не только принесли прибыль , но и показали всему миру: в Беларусь можно и нужно инвестировать.
Антонина Ежова, глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:
Активно работаем и по привлечению иностранных инвестиций, по регистрации предприятий. В этом году зарегистрировали пять новых, еще три — планируем.
Всего за прошлый год на Гомельщину привлечено более миллиарда
иностранных инвестиций. В регионе работает бизнес Австрии, Германии,
Франции, США, Нидерландов — всего трех десятков государств. Сейчас в стадии согласования два крупнейших для региона проекта.
В строительство уникального завода белёной целлюлозы в Светлогорске более полумиллиарда долларов готовы вложить китайские инвесторы. В два раза дороже обойдется новое листопрокатное производство на базе металлургического завода. На этот проект претендуют сразу два инвестора - россияне и итальянцы.
Болеслав Пирштук, заместитель Председателя Гомельского
областного исполнительного комитета:
В последнее время отдается предпочтение итальянской
стороне. Проведены переговоры, тендеры, вскрыты конверты. Это будет крупнейший завод я думаю не только в Гомеле, но и во всей республике.
А в скором будущем на Гомельщине может появится и собственное производство малых и лёгких самолётов. Проект стоимостью в 5 миллионов долларов в регионе уже готовы предложить инвесторам на ближайшем форуме в Германии.
Александр Добриян. Виталий Распопов. Алексей Мартинёнок. Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.