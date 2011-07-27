Политолог: Дефолт США — очень симптоматичный финал экономики раздутого мыльного пузыря

На вопросы отвечает политолог Павел Потапейко.

Как же случилось, что одна из крупнейших экономик мира оказалась на грани дефолта?

Павел Потапейко: Это очень симптоматичный финал экономики раздутого мыльного пузыря. Как можно было ожидать иного развития событий, если крупнейшая экономика мира, по сути дела, накачана деньгами, не обеспеченными ничем. Все последние годы мы наблюдаем в США один большой экономический кризис, который рикошетом бьёт по всему остальному миру. Но, опять же, так устроена американская экономика, они пытаются излечить собственные проблемы за счёт всех остальных. Сейчас уже и это не помогает, поэтому Соединённые Штаты оказались перед угрозой масштабного дефолта.

Надо сказать, что сложно спорить с критиками президента Обамы, которые говорят, что соединённые Штаты жили не по средствам. Возьмём даже те же массовые вливания в оппозиционные движения в различных странах. Всё это колоссальные расходы. И всё это делалось за счёт американских налогоплательщиков. Наверное, прежде чем выбрасывать миллионы долларов на поддержку оппозиции в разных странах, надо было крепко подумать и посчитать дебет и кредит.

Если дефолт всё-таки будет объявлен, какими последствиями он может обернуться для мировой экономики?

Павел Потапейко: Мировая экономика сейчас взаимосвязана. И, конечно, Соединённые Штаты будут лечить свою экономику за счёт всех остальных. Ничего хорошего ждать не приходится: мы это видим на примере тех же Греции, Португалии, Ирландии. Я уже не говорю о слабых и подверженных серьёзным проблемам экономиках третьего мира.

О чём ещё надо сказать: по сути, мы присутствуем при кардинальной смене вех в мировой экономике. Банковская система, которая существует сейчас, себя не оправдывает. Она построена на создавании денег из ниоткуда, из воздуха. Это порочная практика, и печатание денег, которое сейчас ведёт Обама — это не решение проблемы. Уши этой проблемы торчат отовсюду. Ряд аналитиков полагают, что те действия, которые направлены против Ливии или каких-то других стран — они ведь зачастую преследуют и цель отвлечь внимание налогоплательщика, телезрителя от порочной уязвимости экономики, той хвалёной рыночной экономики в том виде, в котором она сейчас существует.

Как бы то ни было, американский доллар является одной из крупнейших резервных валют мира. Данная ситуация не повлияет ли на авторитет доллара?

Павел Потапейко: Можно сказать, что наибольшими сторонниками и спасителями доллара стали наши потребители, которые просто его сметали. Если бы не столь серьёзные усилия наших сограждан по спасению доллара, наверное, он чувствовал себя гораздо хуже. Безусловно, ничего хорошего эта ситуации доллару не несёт.