Полипропиленом по экспорту

В Гомельской области открыли уникальную установку по производству нетканых материалов.

Нетканые материалы не даром называют выдающимся изобретением века. Вот уже 20 лет их мировое потребление ежегодно растёт на 7%. Недалеко время, когда полипропилен сможет заменить хлопок.

Светлогорские химики оценили все преимущества материала будущего ещё в середине 90-х. Рискованный проект оказался тогда единственным в СНГ. И за 15 лет слово «спанбон» благодаря им стало нарицательным и понятным уже каждому дачнику. Однако, время диктует свои условия: новые материалы требуют новейших технологий.

Роланд Хованитц, инженер фирмы-поставщика оборудования:

Здесь применена новая система гидроскрепления материала. И это делает установку единственной в мире

Новая установка, разработанная специально для белорусского производителя, повысила эффективность работы предприятия сразу на 10%. А спанбон приобрёл новые качества и стал высокотехнологичным материалом. Теперь о нём узнают не только дачники, но и строители, аграрии, медики.

Юрий Тишкевич, начальник отдела маркетинга РУП «СПО «Химволокно»:

Данный нетканый материал изготовлен только из полипропиленовой бесконечной нити путём гидроскрепления, что делает его очень мягким. Это очень важно для медицинского и санитарно-гигиенического сектора.

Мощность новой линии составляет 5 тысяч тонн материала в год — 30 миллиардов рублей готовой продукции. Белорусскую «нетканку» уже готовы покупать и мировые производители гигиенических средств.

Евгений Микулинский, заместитель генерального директора РУП «СПО «Химволокно»:

По своим прочностным характеристикам он обеспечивает те же свойства при уменьшении плотности в 1,6 раза. То есть, наш переработчик имеет эффективность использования материала на 60%. А цену мы планируем поднять всего на 10%.

Предварительные договорённости достигнуты с партнёрами из ряда стран Западной Европы, России и Украины. В успехе проекта в Светлогорске не только не сомневаются, но и планируют в ближайшее время увеличить мощность линии вдвое.