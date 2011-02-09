Полезные ископаемые Беларуси: перспективы и планы отрасли

Для привлечения инвесторов в разработку полезных ископаемых уже в марте будут объявлены международные конкурсы. А к концу года, как рассчитывают в Минприроды, будут подписаны и первые соглашения.

Всё богатство земли белорусской представлено здесь, в экспонатах (см. видео к сюжету — прим. ред.). По крайней мере, то, о чем знают геологи. Это, к примеру, именно тот бурый уголь, на месторождение которого Беларусь ищет инвестора.

Беларусь уже научилась зарабатывать валюту, скажем, на калийной соли. Республика входит в первую пятерку стран по ее запасам. Но потенциал наш, говорят геологии, намного больше. Горючие сланцы, железные руды, бурые угли. Всё это перспектива. Меж тем, это сырье, которое сегодня в страну завозится.

Алексей Вавриш, начальник отдела Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Основная часть территории Беларуси, на которой сосредоточены месторождения, в основном, приурочены к Припятскому прогибу. За исключением месторождений железных руд, которые приурочены к центральной части кристаллического массива.

Экономическую прибыль от разработки новых месторождений определить сложно. Но известно, что только добыча углей, по скромным подсчетам, может сократить импорт энергоресурсов на 3%. Осталось найти деньги и инвесторов.

Владимир Варакса, заместитель директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Льготы по налогам, по вывозу полученной продукции. Возможны варианты с расчетом государственной передачи какой-то части сырья безвозмездно в Республику Беларусь. В случае заинтересованности инвесторов для них будут созданы самые оптимальные условия. В то же время никто не собирается забывать о выгоде для республики.

Богатством Беларуси называют и торф. Его у нас 14% по всей территории. Местный источник энергии и даже косметическое средство есть на 12 месторождениях.

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

В стране сейчас идет строительство трех новых цементных заводов. Чтобы снизить стоимость цемента, надо заменить нефть и газ как топливо на торф. Где-то надо построить или реконструировать 7-10 брикетных заводов.

Впервые у Беларуси столь масштабные планы освоения ресурсов. Делать ставку на освоение недр, как в стране, так и за рубежом — задача, поставленная Президентом перед IV Всебелорусским народным собранием. При этом делать все нужно с умом, без вреда для экологии.

Александр Лукашенко:

Представление о том, что у нас нет природных ресурсов, в корне неверно. Производственники, ученые уже сегодня оценивают технико–экономическое обоснование добычи и комплексной переработки железной руды, сланцев, бурого угля, наращивания мощностей по калию, нерудным материалам и так далее.

Будем делать ставку на освоение белорусами недр за рубежом. Мы уже поставляем нефть из Венесуэлы и добываем ее там. А в дальнейшем планируем существенно увеличить собственную добычу углеводородного сырья.

Интерес, тем временем, к белорусским полезным ископаемым немалый. Это китайские, иранские, австрийские и немецкие компании, но есть и частные отечественные. Некоторые претендуют и на пять новых сырьевых зон. Тендер на них будет объявлен в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать