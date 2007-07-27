Полезная разработка

Ученые Белорусского государственного технологического университета внедряют в производство новые энергосберегающие мельницы.

Механизм работы машин прост, а преимущества очевидны - новые измельчители позволяют уменьшить потребление энергии в 4 раза. Разработка прошла тестирование и уже применяется в производстве и сельском хозяйстве.

Над этой установкой они трудились не много ни мало 15 лет. Сейчас, когда машина запущена, трудно поверить, что причиной для открытия стал обыкновенный спор.

До сих пор ведущие предприятия Республики и даже такие промышленные гиганты, как "Беларуськалий", для измельчения используют барабанные установки. Их производили еще до Октябрьской революции. Коэффициент полезного действия таких мельниц - всего 1%, остальные 99% теряются в виде тепла. Новая технология гораздо экономичнее. Потребление электроэнергии снижается в 4 раза.

Новую разработку уже используют сельхозпредприятия Республики. Ее преимущество - качественное измельчение. Пройдя через энергосберегающую мельницу, продукт становится однородным и легче усваивается организмом животного. Такая установка может перерабатывать и влажное зерно.

Энергосберегающие измельчители можно использовать для утилизации отходов, при измельчении калийной руды, в медицине, сельском хозяйстве. Белорусская чудо-мельница уже прошла тестирование. Скоро начнется серийное производство. Она найдет широкое применение повсюду, где стремятся экономить.

