Покупателей в США мучают угрызения совести

Некоторые американцы, приобретающие жилье, которое было отчуждено банками за долги предыдущих владельцев, испытывают чувство вины.

Им кажется, что они наживаются на чужом горе. Поэтому в США появились психологи, которые специализируются на оказании помощи людям, переживающим подобные чувства.

По данным Ассоциации ипотечных банкиров, свыше 13% американских держателей ипотечных кредитов имеют задолженности по выплатам процентов или находятся в процессе изъятия их домов. Это рекордный показатель за все время ведения подобной статистики. По мнению аналитиков, рост числа отчуждений будет продолжаться, поскольку американские компании продолжают сокращать сотрудников, сообщает Prian.ru.