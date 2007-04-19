Покупайте белорусское!

Импорт превышает экспорт - таков результат работы промышленного комплекса столицы за минувший год.

Основные источники отрицательного внешнеэкономического сальдо - операции с промежуточными товарами. Сырья, материалов и комплектующих минские предприятия импортировали на 50% больше, чем в 2005 году, а экспорт готовой продукции сократился. Почти на 40% меньше за рубеж продали лесоматериалов и кордных шин. Упал процент реализации на внешнем рынке отечественных телевизоров, пива и шоколада.

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов считает, что причина в недоработке маркетинговых служб. Не только спрос рождает предложение, но и предложение рождает спрос. Покупатель выбирает по качеству и цене - значит нужно работать в этом направлении. Например, руководство Минского городского молочного завода №3 решило, что завоевать отечественный рынок и продвигать товар в ближнее и дальнее зарубежье позволят техническое перевооружение и производство новых видов продукции.

Бороться за место на зарубежных рынках готовы и столичные кондитеры. В этом году столичная фабрика "Коммунарка" почти на 20% увеличила экспорт продукции, однако конфликт брэндов, развернувшийся между российскими и белорусскими производителями, снизил темпы экспорта продукции.

В списке экспортеров столичной продукции сегодня - 117 стран. Большая часть продукции экспортируется в СНГ. В основном - в Россию и Украину. Городские власти считают, что необходимо развивать связи с дальним зарубежьем. Взаимовыгодное сотрудничество позволит выполнить прогнозные показатели на этот год и поднимет имидж белорусской столицы.