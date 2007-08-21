Покорить отечественные и завоевать зарубежные рынки

В столице реализуют программы по повышению конкурентоспособности товаров и инновационного развития предприятий.

В программе нынешнего года - в Минске тридцать семь крупных проектов по модернизации старых и созданию новых производств. Первые шаги к успеху, считают в Мингорисполкоме, модернизация существующих производств, привлечение инвестиций, работа над качеством и освоение новых видов продукции.

На Гормолозаводе №3 еще несколько лет назад о широкомасштабном экспорте даже не мечтали. Сейчас уже более 15% выпускаемой продукции идет на рынки Белокаменной и Санкт-Петербурга. Все благодаря обновлению производственных линий, освоению новых видов продукции и планомерной работе по ее сертификации.

Еще одна составляющая экономического успеха - инвестиции. В программе нынешнего года - в Минске 37 крупных проектов. В промзоне Колядичи появится завод по производству пеноблоков мощностью 300 тысяч кубометров в год. Цена этого бизнес-плана - 300 миллионов евро. Один из значимых социальных объектов - современный спортивно-развлекательный комплекс на месте нынешнего стадиона "Трактор". Его построят в течение ближайших пяти лет. Общий объем инвестиций - 350 миллионов евро. В проекте два стадиона - на 5 и 15 тысяч мест и офисно-гостиничный комплекс.

В целом, инвестировать в экономику столицы в нынешнем году планируется более 6 триллионов рублей. Половина этих средств -иностранный капитал. Где нужнее всего эти деньги? Ответ в так называемом инвестиционном атласе. Городские власти буквально на днях занялись его составлением. Он будет содержать список всех свободных участков под строительство объектов. В нем же будут сформулированы предложения для инвесторов.

В дополнение к инвестиционному атласу - инвестиционная программа развития города, рассчитанная на 5 лет. Она, надеются специалисты, позволит столице выйти на новые рубежи экономического и социального развития. А это в очередной раз добавит популярности минскому брэнду.