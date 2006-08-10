Показатели намолота в стране превышают прошлогодние

Хлеборобы Беларуси приближаются к намолоту 3 миллионов тонн хлеба. Это почти на 200 тысяч больше прошлогоднего показателя. В Брестской области зерновых убрано больше всего, а по намолоту лидируют хозяйства столичного региона. По этому показателю все регионы превзошли цифры прошлого года. Средняя урожайность по стране - более 29 центнеров. В Гродненской области с каждого гектара собирают почти 37 центнеров. Выше прошлогоднего результата урожайность в хозяйствах Минской, Могилевской и Витебской областей. Государству продано почти 250 тысяч тонн зерна. Это четверть объема предусмотренного госзаказом.