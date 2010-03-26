Пока всего несколько бурых медведей проснулись после зимней спячки

В этом году их спячка сильно затянулась, потому что началась только в декабре. В последние годы из-за теплых зим косолапые выходят из берлог уже через месяц-полтора.

Охотоведы сообщают, что пока видели в заповеднике только несколько косолапых. Первые несколько дней зверь будет бродить возле берлоги и только потом, адаптировавшись, отправится на поиски еды.

В Беларуси обитает около 150 бурых медведей. Вместе с тем, ученые отмечают, что за последние десятилетия у нас не зафиксировано ни одного случая нападения медведя на человека или домашних животных.

Тем временем погода в Беларуси уже совсем весенняя. По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные могут прогреметь и первые грозы. Вместе с дождями их принесёт южный циклон.