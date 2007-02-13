Пока на полях лежит снег, в колхозах готовятся к весне

Подготовка к весенне-полевым работам в сельских хозяйствах идет без сбоев. Завершается ремонт сельхозтехники, идет заготовка минеральных удобрений. Не опасаются специалисты и за состояние озимых.

Заметенные снегом поля сейчас лучший подарок труженикам села. В целом, в Министерстве сельского хозяйства на погоду не в обиде. До Нового года снега хоть и не было, но обошлось без больших морозов. Так что озимые не погибли. Хотя с полной уверенностью об этом говорить пока рано. Результат будет виден весной.

Если же озимые и придется пересевать, для этого заготовлен страховой семенной фонд - качественные и кондиционные семена. Под яровой сев будет использоваться материал только первой репродукции. А пока на полях лежит снег, в сельских хозяйствах страны ремонтируют сельхозтехнику, а также ведут заготовку минеральных удобрений.