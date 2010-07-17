Пойменные луга в Беларуси будут активно использоваться

Президент Беларуси продолжил рабочую поездку по Гомельской области. Александр Лукашенко посетил сельхозкомплекс «Лясковичи». Основной тематикой дня стало использование пойменных лугов в целях заготовки кормов и выпаса крупного рогатого скота. Это позволит больше получать так называемого «мраморного мяса». Имея его в достатке, можно не только насыщать доступным по цене деликатесом полки белорусских магазинов, но и продавать за границу.

Во второй день поездки по Гомельской области Президент посетил национальный парк «Припятский». Пойменные луга и их использование — эта тема была в центре внимания главы государства. Подобные земли в Беларуси пока не нашли широкого применения, хотя потенциал они имеют большой.

Национальный парк «Припятский» находится в самом сердце Полесья. Основная задача комплекса, который занимает территорию в почти 200 тысяч гектаров, — сохранение уникальной природы. Вместе с тем, благодаря научному сопровождению, здесь ведется достаточно активная хозяйственная деятельность. Пойменные луга — как раз тот ресурс, который можно и нужно использовать.

Сегодня к месту встречи с губернатором области и специалистами президент добирался на пароме через Припять. Главе государства доложили, что сейчас на пойменных землях Гомельщины выпасается около 12 тысяч голов скота. Уже в следующем году эта цифра вырастет до 20 тысяч.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

Можно выгонять туда молодняк и мясной скот. Все остальное должно стоять в сараях. Сегодня в Гомельской области уже около 30% всего поголовья крупного рогатого скота поставлено на круглогодичное содержание.

При этом, на поймах рек круглый год держат коров и быков особых пород, которые дают так называемое «мраморное» мясо. Оно стоит дороже обычной говядины и может продаваться, в том числе, и на экспорт. Рентабельность при таком выпасе составляет минимум 8%.

В ведении Белагропромбанка находится хозяйство на Туровщине. И сегодня председатель правления банка объяснил экономику такого, нового для Беларуси, способа разведения скота.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Белагропромбанк»:

Таким образом, к 2015 году мы будем содержать 5 гуртов и 1036 голов мясного скота. Мы не можем пока сказать, какая будет экономика, потому что узнаем только после того, как сдадим этих бычков на мясокомбинат, это будет в 2011 году. Мы сдадим порядка 22 голов и уже увидим экономику, но пока они дали 704 грамма. Хотелось бы лучше, но ведь по кормам затраты совсем не такие. Затраты ровно в два раза меньше, чем те, которые у нас стоят.

В целом по стране площадь пойменных лугов составляет почти 200 тысяч гектаров. И сегодня Президент поставил задачу: довести до каждой области конкретное задание по выпасу скота на таких землях.

Александр Лукашенко:

Пока мы неудовлетворительно здесь работаем, затянулся период практического нащупывания этой проблемы. Сейчас мы уже видим, что этим путем можно идти. Рентабельность — это же и цена. По мраморному мясу: мы возьмем на всех мясокомбинатах эти участки, посмотрим, как на западе это упаковывают, и будем продавать. Если наши люди не хотят и не готовы употреблять в пищу лучшее мясо, мы отдадим его на экспорт — фирменные точки, фирменные магазины. Но там должна быть иная цена — вот и рентабельность ваша.

При этом, экспериментальном участком по выпасу скота на пойменных лугах Президент определил СХК «Лясковичи». По словам Александр Лукашенко, арифметика должна быть такая: на один гектар площади таких полей должна приходиться одна корова или бык.

Александр Лукашенко:

Все в ваших руках. Во всем остальном мы вам уже помогли. Когда такое было: в Лясковичах кормов некуда девать! Раньше, лет 15 назад, здесь люди просили у меня хлеба. А теперь — совсем другое состояние дел, по всей Припяти уже такой проблемы нет, люди живут лучше, чем где-либо. Поэтому напрягаться вам придется самим. Ладно, если бы это были какие-то великие технологии, но тут же все элементарно и опробовано, 5-7 лет опыта. Поэтому надо запускать скот, пусть он здесь ходит. Если уж на то пошло: надо подкармливать скот, если хотите больше привеса.

Сегодня же Александр Лукашенко поручил, чтобы на Гомельщине более активно развивали туризм, ведь Полесье может привлекать иностранных гостей. Кстати, Президент одобрил проведение здесь, на Припяти, большого фестиваля, на котором можно показать быт и культуру полешуков. Планируется, что этот праздник может пройти уже этой осенью.