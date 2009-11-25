Пойдет ли казахстанская нефть на белорусские НПЗ?

Сегодня начинается официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь.

Во время недавнего визита премьер-министра Беларуси в Казахстан белорусская делегация предложила к реализации около 40 совместных проектов, связанных с увеличением производства в Казахстане зерна, свеклы, картофеля, развитием сети молочно-товарных ферм по белорусской технологии. Ряд предложений касаются производства калийных и фосфорных удобрений, развития машиностроения, медицины, биотехнологий, военно-промышленного комплекса и других областей. В Казахстане успешно действуют сборочные производства белорусской сельхозтехники.



Весьма привлекательным и ожидаемым проектом является переработка казахстанской нефти на белорусских НПЗ с дальнейшим транзитом готовых нефте-продуктов. По словам посла Казахстана в Беларуси Анатолия Смирнова, на межправительственном уровне найдено взаимопонимание в этом вопросе, сообщает «Народная газета».