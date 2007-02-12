Погода выручает - коммунальщик не скучает

Экономить энергоресурсы специалистам "Минскэнерго" в этом году помогают сберегающие технологии и сама природа.

Теплая зима способствовала не только значительной экономии затрат на коммунальные нужды, но и наведению порядка на столичных улицах и во дворах. Циркуляция воды в трубах системы теплоснабжения уменьшилась на 2,6 тысячи тонн. Значит приборы учета, установленные в домах минчан, работают эффективно.

Суммарные затраты топлива сократились на 21%. Экономия нынешнего января по сравнению с прошлым составила почти 93 тысячи тонн условного топлива. На 26% меньше отпустили тепла, на 27,2% горячей воды, на 8% пара. Значительное сокращение энергозатрат на коммунальные нужды ожидается от замены теплотрасс.

Выручала природа на минувшей неделе и дорожников. Дни без снегопада позволили привести в порядок столичные улицы. Санэпидемиологи отмечают: "медвежьи углы" есть, но в целом санитарное состояние Минска можно оценить как удовлетворительное.

А вот о территориях промышленных предприятий этого не скажешь. Беспокойство взывают и объекты торговли. Санитарные службы разочарованы работай гипермаркетов. В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома контроль за реализацией товаров обещают ужесточить, а милиция намерена сосредоточить внимание на реализации спиртных напитков. За минувшую неделю изъято почти триста литров спиртосодержащей жидкости. Есть случаи нелегальной продажи спиртных напитков пенсионерами.