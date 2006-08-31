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Погода вносит коррективы в график работы хлеборобов

31 августа 2006 14:46
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Из-за проливных дождей хлеборобы вновь вынуждены приостановить все работы в поле.

За  минувший день зерновые скошены только с двух тысяч гектаров, сообщили в Минсельхозпроде. Вынужденный простой техники еще больше затягивает сроки уборки. К тому же, неубранное зерно стало прорастать на корню, часть полей засорена сорняками.

Чтобы снизить потери зерна, хозяйства концентрируются на качестве уборки. В целом по республике зерновые культуры скошены с 1 млн. 887 тысяч гектар или более 86% к запланированной  площади. В Брестской области убрано 95,5%, в Гродненской - 95,8%, в Гомельской - 90%, в Могилевской и Витебской областях по 76%.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, почти весь сентябрь будет дождливым, времени на  ожидание более благоприятной погоды у хлеборобов уже нет. При первой же возможности они возобновят уборку зерновых. Временно приостановлено также теребление льна и сев озимых. Эти работы возобновят, как только техника сможет выйти в поле. Основное внимание хозяйств сейчас сосредоточено на подготовке семенного фонда и подработке зерна на зернотоках.

# Экономика

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