Погода вносит коррективы в график работы хлеборобов

Из-за проливных дождей хлеборобы вновь вынуждены приостановить все работы в поле.

За минувший день зерновые скошены только с двух тысяч гектаров, сообщили в Минсельхозпроде. Вынужденный простой техники еще больше затягивает сроки уборки. К тому же, неубранное зерно стало прорастать на корню, часть полей засорена сорняками.

Чтобы снизить потери зерна, хозяйства концентрируются на качестве уборки. В целом по республике зерновые культуры скошены с 1 млн. 887 тысяч гектар или более 86% к запланированной площади. В Брестской области убрано 95,5%, в Гродненской - 95,8%, в Гомельской - 90%, в Могилевской и Витебской областях по 76%.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, почти весь сентябрь будет дождливым, времени на ожидание более благоприятной погоды у хлеборобов уже нет. При первой же возможности они возобновят уборку зерновых. Временно приостановлено также теребление льна и сев озимых. Эти работы возобновят, как только техника сможет выйти в поле. Основное внимание хозяйств сейчас сосредоточено на подготовке семенного фонда и подработке зерна на зернотоках.