Погода не балует Витебщину

В области из-за дождей приостановлена уборочная кампания. Однако с первыми лучами солнца комбайны выйдут в поле.

Территория за 55-ым градусом северной широты - зона рискованного земледелия. Больше двух третей Витебской области как раз подпадает под эти координаты. Но посеянный хлеб необходимо убрать везде.

Тот, кто не хочет работать, ищет причины, а тот, кто хочет, ищет возможности. Это высказывание стало девизом для всех хлеборобов в сельхозпредприятии имени Машерова. Здесь не сетуют на нехватку топлива и запасных частей, а просто делают своё дело. И даже выдавшееся свободное время проводят в работе.

Уборочной кампании на Витебщине уделяется огромное внимание. В жниво вносят свою лепту и школьники и студенты. И даже те, кто приехал отдохнуть в деревню из города. Но всё же главный человек в уборке хлеба - комбайнер. Он нагружен работой и в то же время окружён заботой.

Не смотря на приостановку уборочной кампании в Витебской области из-за плохих погодных условий, намеченный план по заготовке зерна будет выполнен. В закрома государства попадёт более миллиона тонн зерна.

Селекторное совещание Президента для тружеников села стало своеобразным стимулом к работе. Зная о высокой цене хлеба на мировых рынках и о его нехватке в соседних странах, сельчане будут с особой бережливостью относиться к каждому колоску на белорусских полях.