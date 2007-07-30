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Погода - главный "уборочный" фактор

30 июля 2007 16:46
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Хлеборобы столичного региона приближаются к миллионной тонне зерна.

Валовый сбор по республике - более 3,5 миллионов тонн.
Обмолочено 50% уборочных площадей. В прошлом году на эту дату было убрано  только 19.

150-180 тонн зерна каждый день - показатели лучшего экипажа столичной  области. Уже 6 лет  иколай Кулин и Олег Толкачев из СПК "Подлесье-2003"  Слуцкого района ставят "хлебные  рекорды". В этом году первыми на Минщине  намолотили тысячу, а затем 2 тысячи тонн  зерна. Говорят, все это - "дело  техники".  

"Героев  жатвы", по традиции, поощряют. Материально и морально. Вручение  переходящих вымпелов и благодарственных грамот - целый ритуал. Только  "людям земли" - лишних слов не нужно. 

Погода - главный "уборочный" фактор. "Подмоченную  репутацию" хлеба  аграрии спасают, как могут. Основная нагрузка сейчас - на сушильные  комплексы. Они работают в круглосуточном  режиме. Часть зерна - идет на  плющение. Таким образом пополняются кормовые запасы.
"С хлебом будем!" - говорят специалисты. Сейчас в счет государственного  заказа  продано 423 тысячи тонн  зерна. И это почти 42% к плану.

Механизаторы используют каждую "солнечную" минуту. Техника снабжена  необходимыми агрегатами для снижения "хлебных" потерь. При оптимальных условиях ежедневно обмолачивают до  5% уборочных площадей. До середины августа в Беларуси планируют завершить жатву. 

Аграрии Ивацевичского района Брестской области продолжают вести упорную борьбу за урожай. В результате сильных ливневых дождей в воде оказалось 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Пострадало более 48% зерновых культур района. Уровень затопления полей в некоторых местах достигал 1 метра.

Вода стоит и сегодня. Чтобы войти в поле к комбайнам устанавливают дополнительные колеса. Таким образом, увеличивается площадь опоры и улучшается проходимость. А у зерноуборочных машин больше шансов убрать пострадавший урожай.

# Экономика

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