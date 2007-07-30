Хлеборобы столичного региона приближаются к миллионной тонне зерна.

Валовый сбор по республике - более 3,5 миллионов тонн.

Обмолочено 50% уборочных площадей. В прошлом году на эту дату было убрано только 19.

150-180 тонн зерна каждый день - показатели лучшего экипажа столичной области. Уже 6 лет иколай Кулин и Олег Толкачев из СПК "Подлесье-2003" Слуцкого района ставят "хлебные рекорды". В этом году первыми на Минщине намолотили тысячу, а затем 2 тысячи тонн зерна. Говорят, все это - "дело техники".

"Героев жатвы", по традиции, поощряют. Материально и морально. Вручение переходящих вымпелов и благодарственных грамот - целый ритуал. Только "людям земли" - лишних слов не нужно.

Погода - главный "уборочный" фактор. "Подмоченную репутацию" хлеба аграрии спасают, как могут. Основная нагрузка сейчас - на сушильные комплексы. Они работают в круглосуточном режиме. Часть зерна - идет на плющение. Таким образом пополняются кормовые запасы.

"С хлебом будем!" - говорят специалисты. Сейчас в счет государственного заказа продано 423 тысячи тонн зерна. И это почти 42% к плану.

Механизаторы используют каждую "солнечную" минуту. Техника снабжена необходимыми агрегатами для снижения "хлебных" потерь. При оптимальных условиях ежедневно обмолачивают до 5% уборочных площадей. До середины августа в Беларуси планируют завершить жатву.

Аграрии Ивацевичского района Брестской области продолжают вести упорную борьбу за урожай. В результате сильных ливневых дождей в воде оказалось 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Пострадало более 48% зерновых культур района. Уровень затопления полей в некоторых местах достигал 1 метра.

Вода стоит и сегодня. Чтобы войти в поле к комбайнам устанавливают дополнительные колеса. Таким образом, увеличивается площадь опоры и улучшается проходимость. А у зерноуборочных машин больше шансов убрать пострадавший урожай.