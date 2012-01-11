Поезд «Викинг» расширяет географию перевозок. Состав перевозит грузы между Балтийским и Черным морями, проходит через Украину, Беларусь и Литву

К этому международному проекту в прошлом году подключились Грузия и Молдова. Ведутся переговоры с Турцией, Болгарией, Азербайджаном, Сирией и Египтом.

В первый рейс «Викинг» отправился в 2003 году. Протяженность маршрута – более полутора тысяч километров. Так, за прошлый год было перевезено порядка 60-ти тысяч контейнеров. При этом экспорт белорусских грузов вырос почти наполовину. Кроме того, новый контейнерный поезд «Сауле», следующий из Клайпеды в Китай, соединил железнодорожными перевозками Поднебесную с Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.