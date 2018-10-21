Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Новости Беларуси. Каждый вот такой или любой другой построенный в стране социальный объект – это инфраструктура (читай, необходимость) для реализации самого главного – человеческого потенциала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И чем раньше этот потенциал начать реализовывать, тем больший эффект можно получить. Особенно когда речь идет о молодежи. Мотивированные, образованные, активные молодые люди – это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны.

Об этом сказал Президент на Всебелорусском народном собрании, выделив молодежь одним из ключевых приоритетов, наряду с сугубо экономическими реалиями: инвестициями, занятостью, экспортом, информатизацией. Потому что именно молодежи как самой активной и творческой части общества предстоит эти самые реалии воплощать в жизнь.

Александр Лукашенко – студентам ГрГУ: Добавляйте опыта и знаний каждый год, хотя бы понемножечку

А до встречи с гродненскими студентами Александру Лукашенко рассказали о социально-экономическом развитии Гродно и всего региона.