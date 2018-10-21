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Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

21 октября 2018 20:23
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Новости Беларуси. Каждый вот такой или любой другой построенный в стране социальный объект – это инфраструктура (читай, необходимость) для реализации самого главного – человеческого потенциала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-1

И чем раньше этот потенциал начать реализовывать, тем больший эффект можно получить. Особенно когда речь идет о молодежи. Мотивированные, образованные, активные молодые люди – это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-4

Об этом сказал Президент на Всебелорусском народном собрании, выделив молодежь одним из ключевых приоритетов, наряду с сугубо экономическими реалиями: инвестициями, занятостью, экспортом, информатизацией. Потому что именно молодежи как самой активной и творческой части общества предстоит эти самые реалии воплощать в жизнь.

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А до встречи с гродненскими студентами Александру Лукашенко рассказали о социально-экономическом развитии Гродно и всего региона.

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-7

Все подробности в видеоматериале Алены Сыровой.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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