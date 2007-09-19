Подсолнечное масло на вес золота

Только за три недели августа текущего года розничные цены на растительное масло увеличились более чем на 5%.

Засушливое лето в Украине и России сократили урожай семечек почти на четверть. Что бы масло не ударило по карману потребителя, Министерство экономики Беларуси снизило надбавку к отпускным ценам в розничной торговле до 15%.

С каждым днем семечка действительно становится золотой. Цены на подсолнечное масло на прилавках выросли быстро и значительно. Сколько будет стоить масло завтра предположить сложно, одно известно что дальше повышать цену уже некуда.

Причина проста и банальна. У основных поставщиков подсолнечного масла в нашу страну Украины и России из-за засухи в этом году явный неурожай на семечку - минус 20% от обычных сборов. А соседние аграрии понадеялись на Бога, а сами сплоховали. Посевных площадей под эту культуру заняли меньше чем обычно - много отдали под рапс.

Подсолнечное масло на внутреннем рынке подорожало не только в "обезжиренной" Беларуси, но и в той же России и Украине. Что бы карман потребителей не опустел, Министерство экономики страны снизило надбавку к отпускным ценам в розничной торговле до 15%. Да и белорусские жировые предприятия предлагают покупателям достойную альтернативу подсолнечному маслу.

Как бы не сложилась ситуация ограничения на ввоз подсолнечного масла не будет. И будем ли мы с семечковым маслом - вопрос тоже не стоит. Главное, чтобы доступно было, ведь привычка кушать с постным маслом у потребителя осталась и переориентировать его на тоже рапсовое за один сезон не удастся. Может в следующем году урожай будет хорошим.