Подписано инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка в Дзержинском районе

Немецкие бизнесмены готовы вложить в проект более 300 миллионов евро.

Строить ветропарк начнут уже в этом году, а сдадут — в 2012. Сила ветра обеспечит производство около 170 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Сергей Семашко, начальник отдела энергетики и топлива Миноблисполкома:

Это полностью удовлетворит потребности Дзержинского района, прилегающего Столбцовского, и, наверное, Узденского. Кроме того, произойдет замещение импортируемого топлива порядка 3%.

Петер Деттмар, представитель Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Это выгодно для всех. Будет построен первый ветропарк в Республике Беларусь и это будет важным элементом диверсификации энергоснабжения этой страны