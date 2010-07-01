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Подписано инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка в Дзержинском районе

01 июля 2010 11:21
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Немецкие бизнесмены готовы вложить в проект более 300 миллионов евро.

Строить ветропарк начнут уже в этом году, а сдадут — в 2012. Сила ветра обеспечит производство около 170 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Сергей Семашко, начальник отдела энергетики и топлива Миноблисполкома:
Это полностью удовлетворит потребности Дзержинского района, прилегающего Столбцовского, и, наверное, Узденского. Кроме того, произойдет замещение импортируемого топлива порядка 3%.

Петер Деттмар, представитель Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Это выгодно для всех. Будет построен первый ветропарк в Республике Беларусь и это будет важным элементом диверсификации энергоснабжения этой страны

# Экономика

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