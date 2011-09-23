Подписание нового контракта на поставку российского природного газа в Беларусь в высокой степени готовности

Об этом шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере транзита и переработки газа, а также возможном участии «Газпрома» в покупке акций белорусских предприятий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все привыкли говорить о том, что у нас с «Газпромом» есть одна проблема – это цены на будущие поставки природного газа. Но я знаю, что мы очень давно вели переговоры о том, что нам надо расширить сотрудничество с «Газпромом». И намечались интересные проекты. Я склонен к тому, чтобы и их обсудить. Проектов достаточно для обсуждения. Там, где сырьем может быть газ для производства товарной продукции. И необязательно основанные на природном газе. Словом, проектов немало.

И, естественно, наши перспективы, будущее. Я не исключаю, и это один из вопросов, и у нас в Беларуси все об этом знают, – это и акционирование, и покупка акций «Белтрансгаза». Возможно, и других предприятий, которые будут интересовать «Газпром», и если «Газпром» согласиться на те условия, которые предлагает Беларусь.

Я знаю, что в Правительстве вы встречались и достигнуты принципиальные договоренности по продвижению вперед в наших переговорах. Я тоже хотел бы услышать об этих подвижках. Это для нас очень важно.

И главное, я знаю, что вы политикой не занимаетесь, но этот вопрос становится политическим, когда мы в долгий ящик откладываем решение между «Газпромом» и заинтересованными предприятиями. А в Беларуси все заинтересованы в этом. Хотелось бы, чтобы мы оперативно эти вопросы решали. Мы обсуждали эти проблемы с Владимиром Владимировичем, когда он здесь был, и очень много говорили на эту тему с президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым последний раз, в Сочи. И я был очень удовлетворен этой встречей. Думаю, что мы в этом ключе могли бы продолжить работу.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром» (Россия):

Беларусь для нас является очень важным партнером в нашей работе. И в рамках создания Единого экономического пространства, и в рамках Таможенного союза, без сомнения, одной из главных задач является создание равных условий хозяйствования для предприятий в России и Беларуси.

Вы знаете, что в последние месяцы переговоры велись очень успешно. Я знаю, что они идут под Вашим непосредственным контролем. Мы сегодня реально выходим на готовность серьезного пакета документов: это и новый контракт на поставку газа в Беларусь с 1 января 2012, подкрепленный межправительственным соглашением о принципах ценообразования.