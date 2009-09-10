Подорожали бензин и дизтопливо

Розничные цены на АЗС увеличились в среднем на 10%.

Теперь бензин «Нормаль-80» можно приобрести за 1.900 рублей за литр, бензин АИ-92 стоит 2.470, АИ-95 - 2.780, дизтопливо - 2.220 белорусских рублей и биодизельное топливо - 1.910.

В предыдущий раз цены на нефтепродукты изменялись в декабре 2008 года и были снижены на 10%. Это было обусловлено падением во втором полугодии прошлого года мировых цен на нефть, в том числе и на российскую, поставляемую на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Однако за прошедшее время ценовая ситуация на мировом нефтяном рынке изменилась. В августе средняя цена одной тонны нефти для наших НПЗ выросла почти в 3 раза.