Подано уже 200 заявок от граждан Литвы, которые бы хотели работать на Островецкой АЭС

Пакет соглашений о строительстве АЭС Беларусь и Россия могут подписать уже 15 марта. Главное, чтобы документы к этому времени успели пройти все внутригосударственные процедуры. Земляные работы на Островецкой площадке планируют начать в сентябре.

Российская сторона — а именно она будет строить АЭС — накануне посетила площадку и дала ей самую положительную оценку. Кстати, за годы было тщательно изучено 72 варианта размещения станции.

В первую очередь АЭС будет работать на отечественную экономику, но в перспективе не исключается возможность продажи электроэнергии за границу. Кстати, на пятилетку стоит амбициозная задача — снизить при производстве энергии потребление топлива.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Ввод АЭС в республике поможет значительно снизить темпы роста тарифов на энергоресурсы. Себестоимость производства электроэнергии на атомных станциях значительно дешевле, чем на станциях со сжиганием органического топлива. АЭС позволит заместить в топливном балансе Беларуси порядка 5 млрд куб. м природного газа.

Ориентировочная стоимость станции — 6-7 млрд. долларов. Сопутствующая инфраструктура потянет на 2 млрд. Но окончательная сумма — еще предмет переговоров.

За два последних года Беларусь не стояла на месте и работы по строительству АЭС могут быть развернуты очень быстро. Ожидается, что треть от этих заказов получат белорусские предприятия. В вузах уже готовят персонал для станции. Обучение проходят 120 студентов. В институте «Сосны» практически готов учебно-вычислительный центр, оснащенный суперкомпьютером. Европа выделила специальный грант для подготовки белорусских ядерщиков.

Вячеслав Кувшинов, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Будет стоять тренажер — по сути дела, большой экран, с помощью которого будут разыгрываться разные ситуации, которые проходят на атомной станции. Например, разыгрывается какая-то стандартная авария — человек учится, как реагировать и прочее.

Беларусь рассматривает возможность привлечения к строительству и эксплуатации АЭС в том числе и иностранных специалистов, у которых есть опыт работы. Эти вакансии уже штурмуют желающие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Давыдюк, экс-начальник отдела Игналинской АЭС (Литва):

Мы уже подали 200 заявок от литовцев, которые бы хотели работать на Островецкой АЭС. К нам приезжает молодежь и из-под Вильнюса — они хотят работать, они знают, что будут обеспечены работой на всю жизнь.

Не позднее 2020 года Беларусь планирует ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС суммарной мощностью 2,4 тыс. мегаватт. Первый реактор может заработать уже через шесть лет.

Эксперты в один голос констатируют то, что от переговоров Беларусь переходит к практическому этапу строительства станции. Предстоит выбрать максимально безопасные и эффективные технологии для проекта.