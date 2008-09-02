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Подача газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Польше и Германии будет ограничена

02 сентября 2008 07:50
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Это связано с проведением плановых ремонтных работ на трубопроводе. Сегодня с 16.00 и до 22.00 завтрашнего дня транспорт газа будет прекращен, а с 22-х часов 3 сентября до 22.00 4-го сентября поставки газа будут осуществляться в объеме 50 миллионов кубических метров в сутки. После окончания ремонтных работ транспорт по газопроводу "Ямал-Европа" будет осуществлен в полном объеме в соответствии с заявками потребителей Германии и Польши.
# Экономика

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