Под Витебском появились плантации быстрорастущей древесины

Сегодня уже 30 гектаров заняты ивой и ольхой. Экономический эффект от новых плантаций подсчитают уже через несколько лет. Делянки с ивой и ольхой появились уже в 11-ти лесничествах области. Древесину этих малоценных пород будут перерабатывать на щепу для топлива. Деревца растут быстро, ухода почти не требуют.



В качестве эксперимента в Лосвиловском лесничестве посадили и элитные породы. Полтора гектара отдали под сосну. Планируется, что питомники будут приносить урожай 'деловой древесины'. Обычно хвойные породы приобретают товарный вид лишь к 80-ти годам. А эти можно использовать в промышленности, например в целлюлозной, уже к сорока. Выращивают деревья по технологии, разработанной белорусскими учеными.



Доля местных видов топлива в энергетическом балансе области постоянно растет. Только в этом сезоне ввели в эксплуатацию 19 новых котлов. Так что плантации быстрорастущей древесины придутся весьма кстати.