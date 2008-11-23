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Под Витебском появились плантации быстрорастущей древесины

23 ноября 2008 14:33
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Сегодня уже 30 гектаров заняты ивой и ольхой. Экономический эффект от новых плантаций подсчитают уже через несколько лет. Делянки с ивой и ольхой появились уже в 11-ти лесничествах области. Древесину этих малоценных пород будут перерабатывать на щепу для топлива. Деревца растут быстро, ухода почти не требуют.

В качестве эксперимента в Лосвиловском лесничестве посадили и элитные породы. Полтора гектара отдали под сосну. Планируется, что питомники будут приносить урожай 'деловой древесины'. Обычно хвойные породы приобретают товарный вид лишь к 80-ти годам. А эти можно использовать в промышленности, например в целлюлозной, уже к сорока. Выращивают деревья по технологии, разработанной белорусскими учеными.

Доля местных видов топлива в энергетическом балансе области постоянно растет. Только в этом сезоне ввели в эксплуатацию 19 новых котлов. Так что плантации быстрорастущей древесины придутся весьма кстати.
# Экономика

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